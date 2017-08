Temer se reúne com Meirelles e Dyogo no Planalto

Apesar de ainda não constar da agenda oficial, o presidente Michel Temer, que chegou no Palácio do Planalto pouco depois das 10 horas, entrou em reunião nesta segunda-feira, 14, em seu gabinete com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Segundo apurou o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), também entraram na reunião os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco; da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy; e de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.

No domingo à noite, Temer recebeu no Palácio do Jaburu os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, além dos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco, Imbassahy, Meirelles e Dyogo.

De acordo com a assessoria da Presidência, o encontro foi para discutir a pauta da semana. Apesar disso, conforme mostrou a Coluna do Estadão, o encontro definiu as novas metas de déficit para 2017 e 2018, que podem ser anunciadas nesta segunda-feira.

A meta para 2017 é de um déficit de R$ 139 bilhões, mas deve ser alterada para um déficit de R$ 159,5 bilhões, igual ao rombo do ano passado. Para 2018, a meta atual é de um déficit de R$ 129 bilhões, mas é provável que seja mudada para o mesmo valor de 2016 e 2017.