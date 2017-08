MME altera diretrizes sobre leilões de energia nova de 2017

O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 14, nova portaria com alterações nas diretrizes para a realização dos Leilões de Energia Nova de 2017 – A-4 e A-6. Dentre as mudanças, o texto fixa em 13 de setembro o prazo final para que empreendedores interessados em participar dos leilões entreguem os documentos exigidos para cadastramento e habilitação técnica. Antes, a data limite era 6 de setembro.