Coreia do Sul promete ação firme no mercado se tensão piorar volatilidade

A Coreia do Sul adotará ação firme nos mercados caso as tensões geopolíticas que envolvem a Coreia do Norte provoquem um aumento anormal na volatilidade, afirmou o ministro das Finanças, Kim Dong-yeon. Ele disse, após uma reunião sobre a política econômica, que os mercados financeiros são monitorados para se detectar qualquer movimentação radical.

A advertência do ministro é feita no momento em que os mercados voltam a ganhar força após o recuo da última semana, depois de os Estados Unidos baixarem o tom da retórica sobre o risco de guerra com a Coreia do Norte por causa dos testes de mísseis e nucleares dos norte-coreanos. O índice Kospi subiu 0,63% nesta segunda-feira, a 2.334,22 pontos, para interromper uma sequência de quatro pregões negativos. Na semana passada, o Kospi havia recuado 3,2%.