Sete pessoas desaparecem em barco pesqueiro no RS

A Marinha do Rio Grande do Sul retomou, neste domingo, 13, as buscas a uma embarcação que desapareceu em alto mar na localidade de Rio Grande, ao sul do Estado gaúcho. O comunicado do desaparecimento do barco pesqueiro, no qual havia sete tripulantes, foi recebido pela Marinha de Rio Grande na sexta-feira, 11.

Até o momento a embarcação, que tem registro em Laguna, no litoral catarinense, não foi encontrada. Para realizar as buscas a Marinha ofereceu, além de navio, um helicóptero e uma aeronave das Força Aérea Brasileira (FAB).

Na última sexta-feira, 11, os serviços de meteorologia alertaram as embarcações sobre o mau tempo e as condições de mar revolto, com ondas de até quatro metros no litoral gaúcho e catarinense.