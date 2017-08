Pela 14.ª vez em sua história, o Pinheiros-SP foi o campeão geral do Troféu José Finkel, em sua 46.ª edição, disputado neste ano na piscina da Unisanta-SP, em Santos. Com 2.469,50 pontos, o clube paulistano ficou na frente do Minas Tênis Clube-MG, em segundo com com 1.921,50, e da dona da casa, terceira com 1.751.

A atleta mais eficiente da competição foi novamente Joanna Maranhão. A atleta de 30 anos da Unisanta terminou o torneio com 160 pontos, 20 a mais do que o segundo colocado Brandonn Almeida, do Corinthians-SP, que terminou com 140.

Nas provas de sábado, César Cielo marcou o seu retorno ao primeiro lugar em provas de 50 metros livre depois de 3 anos. O atleta do Pinheiros fez o tempo de 21s96 para conquistar o título. Ítalo Manzine e Henrique Martins completaram o pódio ao fazerem 22s36 e 22s65, respectivamente.

A campeã mundial nos 50 metros costas, Etiene Medeiros, venceu os 50 metros livre (prova em que foi finalista olímpica no Rio-2016). A atleta do Sesi-SP fez o tempo de 25s16 e venceu Alessandra Marchioro e Graciele Hermann.

Nos 200 metros peito, Julia Sebastian terminou a prova com 2min27s04. Ela ficaria com o recorde brasileiro da prova, mas, como é argentina, apenas somou pontos para a Unisanta. Pamela Souza e Macarena Ceballos completaram o pódio.