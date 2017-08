Com dois gols de Lukaku, Manchester United goleia West Ham em estreia no Inglês

O Manchester United teve uma vitória tranquila na estreia do Campeonato Inglês. Em casa, goleou o West Ham por 4 a 0, com dois gols do belga Romelu Lukaku e outros dos franceses Martial e Pogba.

O placar elástico veio só nos minutos finais da partida. Mas demonstrou a facilidade que o Manchester teve para começar a competição com o pé direito. O time da casa abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Rashford puxou contra-ataque e tocou para Lukaku. O belga bateu na saída do goleiro e fez.

Lukaku ampliou aos oito da etapa final. Mkhitaryan cobrou falta na área e ele escorou de cabeça para as redes. O Manchester United ainda teve um gol anulado, pois Rashford marcou em posição de impedimento e também acertou uma bola na trave com o próprio Rashford.

O time anfitrião já tocava a bola de lado, satisfeito com o resultado quando achou mais dois gols nos minutos finais. Aos 43, Martial recebeu belo passe de Mkhitaryan e toca na saída de Hart. Dois minutos mais tarde Pogba recebeu de Martial, avançou e bateu colocado de fora da área para dar números finais: 4 a 0.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado pelo Campeonato Inglês. O Manchester United visitará o Swansea, enquanto que o West Ham tentará reagir contra o Southampton, fora de casa.