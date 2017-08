O São Caetano enfrentou o Santos neste sábado (12/08), na Vila Belmiro, pela abertura do returno da primeira fase da Copa Paulista, e perdeu por 2 a 1. Com 15 pontos conquistados, o Azulão ainda pode permanecer na liderança do Grupo 3 ao término da rodada, caso a Portuguesa tropece neste domingo.

O jogo

Superior no início da primeira etapa, o Peixe abriu o placar aos sete minutos. Diego Cardoso pegou rebote de Paes e fez 1 a 0.

Depois do susto, o São Caetano passou a atacar mais e criou boas chances. Em uma delas, aos 23, Daniel Costa viu o seu chute ser salvo em cima da linha pela zaga do rival.

Atento no início da segunda etapa, o Peixe ampliou aos 22 minutos. Diego Pituca escapou em velocidade pela esquerda e arrematou cruzado para fazer o segundo do clube praiano.

No decorrer da partida, o Azulão se atirou ao ataque e construiu várias oportunidades. Em uma delas, Paulo Vinícius – que entrou durante a etapa final -, finalizou na trave santista.

De tanto insistir, o time do ABC descontou aos 25 minutos. Carlão arrematou de voleio e a bola pegou na mão do defensor do Santos. O árbitro marcou a penalidade e Ermínio cobrou com categoria para diminuir.

Ainda no segundo tempo, Azul- goleiro do Peixe -, cometeu novo pênalti em cima de Daniel Bueno ao visar apenas o corpo do atacante, em disputa de bola na grande área. No entanto, o árbitro não viu falta e, praticamente neste lance, decretou o fim do jogo com o triunfo dos donos da casa por 2 a 1.

Sequência

Na próxima rodada da Copa Paulista, o São Caetano enfrenta a Portuguesa Santista. O jogo será realizado no sábado (19), às 16h, no Anacleto Campanella.

Ficha técnica:

Local: Vila Belmiro, em Santos;

Árbitro: Márcio Roberto Soares;

Auxiliares: Gustavo Rodrigues de Oliveira e Robson Ferreira Oliveira;

Quarto árbitro: André Pereira Monteiro;

Santos: Preto; Felipe Rodrigues, Rodolfo, Sabino e Patrick; George, Diego Pituca, Diogo e Marquinhos; Diego Cardoso (Fabricio) e Carlos Alberto(João Igor).

Técnico: Kleton Lima

São Caetano: Paes; Alex Reinaldo(Léo Jaime), Eduardo Luiz, Sandoval e Bruno Recife; Esley, Régis, Ferreira(Daniel Bueno) e Daniel Costa(Paulo Vinícius); Carlão e Ermínio

Técnico: Luís Carlos Martins

Gols: Diego Cardoso, aos 7’ do 1º (Santos); Diego Pituca, aos 22’ do 2º tempo(Santos); Ermínio, aos 25’ do 2º tempo(São Caetano).