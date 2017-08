Ítalo Manzine (foto) venceu mais uma Cesar Cielo em uma prova dos 50 metros livre. Neste sábado, no último dia de disputas do Troféu José Finkel, realizado na piscina da Unisanta, em Santos, o nadador do Minas Tênis Clube-MG ficou com a medalha de ouro com o tempo de 22s41, logo à frente do rival do Pinheiros-SP, que cravou 22s59. Marcelo Chierighini, também do Pinheiros, foi o terceiro colocado com 22s72.

Em abril do ano passado, Cesar Cielo ficou fora dos Jogos Olímpicos do Rio-2016 justamente por causa de Ítalo Manzine, que o derrotou na prova dos 50 metros livre do Troféu Maria Lenk, no Rio, que era a última seletiva para a Olimpíada. O atual recordista mundial e campeão olímpico em Pequim-2008 terminou na terceira colocação, atrás também de Bruno Fratus.

Na prova feminina dos 50 metros livre, a vitória foi de Alessandra Marchioro, da Unisanta-SP, com o tempo de 25s58. A medalha de prata foi para Etiene Medeiros, do Sesi-SP, com 25s73 e o bronze ficou com Andrea Berrino, também da Unisanta, com 26s10.