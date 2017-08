Assembleia Constituinte da Venezuela adianta para outubro eleições regionais

A assembleia constitucional recém-instalada na Venezuela decidiu adiantar as eleições regionais em dois meses para outubro.

Em um acordo aprovado por unanimidade e lido por um dos vice-presidentes do órgão, Isaías Rodríguez, a Constituinte decretou “reprogramar para o dia 10 de outubro de 2017 o processo eleitoral para escolher governadores” de estado.

As eleições deveriam ter ocorrido no ano passado, mas foram atrasadas duas vezes. Os críticos dizem que o governo temia perder nas urnas em meio a uma crise econômica esmagadora.

A assembleia constitucional ainda pode decidir eliminar todas as eleições ou alterar as regras de votação. Fonte: Associated Press