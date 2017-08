Renato Gaúcho escala reservas do Grêmio para enfrentar o Botafogo no Brasileirão

O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, optou por uma escalação com jogadores reservas para enfrentar o Botafogo, neste domingo, às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, na partida que abrirá o segundo turno do Campeonato Brasileiro – a 20.ª rodada – para o time tricolor de Porto Alegre.

Os titulares foram poupados pelo treinador e seguirão treinando no CT Luiz Carvalho, na capital gaúcha, para o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na Arena Grêmio, às 21h45 da próxima quarta-feira.

Dos atletas que participaram do jogo contra o Godoy Cruz, da Argentina, pela Copa Libertadores, apenas o meia Fernandinho, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e o lateral-direito Léo Moura integram a lista dos 23 que viajam para o Rio. Os meio-campistas Artur e Maicon, suspensos, estão fora do confronto.

O meia Lincoln, em entrevista coletiva após o treinamento deste sábado, comemorou a estratégia da comissão técnica gremista de utilizar todo o elenco devido às competições simultâneas na temporada, pois terá uma oportunidade para se destacar na equipe. O atleta demonstrou entusiasmo pela chance.

“Tem que encarar como oportunidade única porque estamos bem nas três competições, mas o nosso grupo vai em busca das três, independentemente do time que jogar. Então, temos que entrar preparado em todas as partidas para sair com a vitória”, frisou o atleta.

Confira a relação dos 23 relacionados do Grêmio:

Goleiros – Bruno Grassi e Paulo Victor

Laterais – Conrado, Leonardo, Léo Moura e Marcelo Oliveira

Zagueiros – Bressan e Bruno Rodrigo

Volantes – Jaílson, Jeferson Negueba, Kaio e Machado

Meias – Jean Pyerre, Lincoln e Patrick

Atacantes – Batista, Dionathã, Everton, Fernandinho, Jadson e Pepê