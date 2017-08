Dorival mantém Jucilei fora e confirma São Paulo com Militão de volante

O técnico Dorival Júnior comandou neste sábado um treino tático e confirmou a escalação do São Paulo para o duelo contra o Cruzeiro no domingo, às 11h, no estádio do Morumbi, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade em relação à derrota para o Bahia por 2 a 1 na última rodada é a ausência do volante Jucilei entre os titulares. O jogador deixou a equipe por opção do treinador. Além dele, o time não terá o meia Cueva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O zagueiro Rodrigo Caio volta de suspensão e formará dupla com Arboleda. Eder Militão, que atuou recuado na última partida, seguirá no time na vaga deixada por Jucilei. No setor ofensivo, Marcos Guilherme substituirá Cueva.

As mudanças têm como principal objetivo interromper a sequência de duas derrotas no Brasileirão e tirar o São Paulo da zona de rebaixamento. O time tricolor ocupa atualmente a 17ª colocação, com 19 pontos.

Dorival trabalhou durante os três últimos dias com a mesma equipe titular. O São Paulo deve ir a campo com: Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Militão, Petros e Hernanes; Marcinho, Lucas Pratto e Marcos Guilherme.