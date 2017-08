Três moradores de rua são mortos a tiros na zona sul de SP

Três moradores de rua foram mortos a tiros em um posto de gasolina desativado na Avenida Senador Teotônio Vilela, em Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã deste sábado, 12.

Dentre as vítimas, dois homens morreram no local, enquanto uma mulher chegou a ser encaminhada para o Hospital Geral do Grajaú, também na região sul, onde não resistiu aos ferimentos.

O caso foi encaminhado para o 48º Distrito Policial (Cidade Dutra). A Polícia Militar não tem informações sobre a idade das vítimas.