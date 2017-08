Filipe Toledo é surpreendido por australiano e está eliminado da etapa do Taiti

O brasileiro Filipe Toledo deu adeus à etapa do Taiti do Mundial de Surfe. Pouco menos de um mês depois de vencer em Jeffreys Bay, na África do Sul, ele não teve sorte na disputa da repescagem contra o australiano Ethan Ewing.

Em uma bateria com poucas ondas e mar baixo, Filipe Toledo só conseguiu pontuar nos minutos finais. Na soma das duas melhores ondas, anotou 6.56 contra 10.06 do australiano, que venceu sua primeira bateria no Circuito Mundial deste ano.

Na sequência, o também australiano Mick Fanning derrotou o compatriota Josh Kerr por 13.00 a 8,16. Mas mar continuava ruim e a Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) optou por interromper a disputa. Haverá uma nova chamada às 14h (horário de Brasília). Se as condições melhorarem, a competição continua.

O Brasil tem ainda outros quatro surfistas na repescagem: Jadson André, Miguel Pupo, Caio Ibelli e Wiggolly Dantas. Outros quatro brasileiros já estão garantidos na terceira fase: Adriano de Souza, Gabriel Medina, Italo Ferreira e Ian Gouveia.