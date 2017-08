Bolt garante Jamaica na final do 4x100m e vislumbra despedida com ouro

O jamaicano Usain Bolt (foto) disputou neste sábado, no Mundial de Londres, pela primeira vez uma eliminatória do revezamento 4x100m masculino. Até então, o fenômeno do atletismo era convocado apenas para as finais da modalidade. Mas como a atual geração de seu país não é das melhores, ele foi à pista para evitar qualquer tipo de zebra na prova que marcará sua despedida.

Sua presença na eliminatória foi fundamental para a Jamaica garantir o melhor tempo de sua bateria. Em desvantagem quando recebeu o bastão na última parte da disputa, Bolt acelerou, deixou para trás todos os rivais e cruzou a linha de chegada com tranquilidade, com o tempo de 37s95.

“É difícil ficar triste devido ao entusiasmo do público, que é fenomenal”, declarou Bolt em entrevista ainda na pista do Estádio Olímpico de Londres. “Me sinto contente e abençoado”, complementou.

A outra eliminatória do 4x100m masculino foi dominada pelos Estados Unidos. Com a participação de Justin Gatlin e Christian Coleman, os norte-americanos completaram a prova com o tempo de 37s70. Os dois foram os carrascos de Bolt na disputa dos 100m livre. Na prova mais rápida do atletismo, o jamaicano ficou com o bronze.

Por isso, ao ser questionado sobre as possibilidade de se despedir com uma medalha de ouro, Bolt foi realista. “Não tenho treinado para essa prova. Nos testes que fizemos aqui houve alguns erros. Mas o Yohan Blake estar na final com a gente definitivamente é algo a favor”, finalizou.

Blake ficou fora das eliminatórias do revezamento por ter sentido dores na panturrilha durante as semifinais dos 200m livre. Bolt foi convocado e competiu ao lado de três promessas do atletismo jamaicano: Tyauendo Tracey, 23 anos, Julian Forte, 24, e Michael Campbell, 20 anos. O trio disputa um Mundial pela primeira vez.

A final do 4x100m está marcada para as 17h50 (horário de Brasília) e encerra as competições do Mundial de Londres. A prova será a última da carreira de Bolt, que busca o pentacampeonato.