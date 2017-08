Brandonn Almeida (foto) foi o grande destaque desta sexta-feira do Troféu José Finkel, que está sendo realizado na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, ao vencer os 400 metros medley com o tempo de 4min13s76. Assim, ele fez o novo recorde do campeonato e desbancou a marca que pertencia ao medalhista olímpico Thiago Pereira. João Gabriel Martimbianco (4min23s09) foi o segundo e Leonardo Santos (4min23s63) completou o pódio.

Prata no Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Budapeste, na Hungria, Nicholas Santos também confirmou o favoritismo nesta sexta e venceu os 50 metros borboleta com o tempo de 22s97. Cesar Cielo foi bronze, ao marcar 23s78, enquanto Henrique Martins levou a prata. A prova feminina também foi muito disputada e teve o triunfo de Daynara de Paula (26s80), deixando Etiene Medeiros na segunda posição (26s86).

Depois de se destacar nos primeiros dias de competição, Joanna Maranhão voltou a ir bem ao vencer os 200 metros costas feminino, com o tempo de 2min12s72. Em segundo ficou Gabriela Mello, com a marca de 2min16s47 – Bruna Primati completou o pódio.

A equipe do Pinheiros também confirmou o favoritismo e venceu o revezamento 4×100 metros livre. Para ficar com o ouro, o time marcou o tempo de 3min19s58 e superou por pouco o Minas, que fechou com 3min19s63. A Unisanta ganhou o bronze ao marcar 3min20s43. No feminino, a vitória foi para o Sesi.

E, nos 200 metros costas masculino, a vitória ficou com Leonardo de Deus, que completou a prova em 1min58s60 e deixou Nathan Bighetti e Guilherme Guido, respectivamente, na segunda e terceira colocações.

Ainda nesta sexta-feira, Florencia Perotti venceu os 400 metros medley feminino com o tempo de 4min45s61. E, nos 200 metros livre feminino, Larissa Oliveira levou o ouro com 2min00s41, enquanto Fernando Scheffer ganhou o masculino com 1min48s61.