A Prefeitura de São Bernardo irá realizar neste final de semana (12 e 13/08) ações destinadas à saúde e bem-estar dos animais. A primeira atividade acontecerá na manhã deste sábado, quando cerca de 3 mil cães e gatos serão vacinados em mutirão que acontecerá em frente à Unidade de Ponto-Atendimento (UPA) São Pedro, na Avenida Pedro de Alcântara, 273, na Vila São Pedro. A campanha acontecerá das 9h30 às 15h30 e para participar basta levar o animal de estimação até o local. A dose da vacina é de graça.

A segunda ação será uma “Cãominhada”, realizada a partir das 9h30 do domingo. O ponto de encontro será na Avenida Barão de Mauá, onde serão disponibilizadas diversas atrações para os animais de estimação. Além da tradicional caminhada, também estará disponível vacinação contra a Cinomose. Esse evento é uma parceria entre a Prefeitura e o Presidente da Câmara de vereadores, Pery Cartola.

Apoiador da causa pet, o prefeito Orlando Morando ressalta que os festejos de aniversário de 464 anos não poderiam deixar de contar com ações em prol dos animais. “A minha gestão está focada em melhorar a cidade como um todo e os animais também fazem parte disso. Constantemente promovermos campanhas de vacinação e incentivamos a doação de cães e gatos, precisamos ajudar quem precisa e isso também inclui os animais”, disse o prefeito.

Além da campanha deste sábado, durante todo o mês de agosto, cães e gatos estão sendo vacinados contra a raiva pelos profissionais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município. A imunização está acontecendo de segunda a sábado, das 9h30 às 15h30, na Avenida Dr. Rudge Ramos, 1740, no Rudge Ramos. A CCZ também espalhou equipes por todo o município para vacinar animais. Confira os endereços no site da prefeitura: www.saobernardo.sp.gov.br