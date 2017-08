Homem mais velho do mundo morre aos 113 anos

Considerado o homem mais velho do mundo, o polonês Yisrael Kristal morreu nesta sexta-feira, 11, segundo o jornal local Haaretz. Ele tinha 113 anos e havia entrado no livro de recordes Guinness em 2016.

De família judia, Kristal nasceu em Zarnow, na Polônia. Após a invasão nazista na Segunda Guerra Mundial, ele foi enviado ao campo de concentração de Auschwitz, onde ficou por dois anos e só foi libertado quando os Aliados venceram a guerra.

Durante o Holocausto, ele perdeu sua esposa e duas filhas. Após o fim dos combates, se mudou para a cidade de Haifa, em Israel, onde casou novamente e viveu até os últimos dias de vida.

Nascido em 1903, o homem completaria 114 anos no próximo mês. Ele deixa dois filhos, nove netos e 32 bisnetos.

De acordo com o Gerontology Research Group, a lista de pessoas mais velhas do planeta é liderada por uma mulher: a Jamaicana Violet Brown, com 117 anos.