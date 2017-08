Piloto de asa-delta faz pouso no Alvorada

Um piloto de asa-delta pousou na tarde desta sexta-feira, 11, no Palácio da Alvorada supostamente por engano. O incidente foi confirmado pelo Palácio do Planalto. O piloto estaria em Brasília para participar de um campeonato. Procurado, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência afirmou que a segurança está ciente do campeonato internacional de asa-delta e que o piloto será liberado e conduzido para o local final da prova, em frente à Catedral de Brasília. O Planalto não informou a identidade do piloto.