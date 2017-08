O goleiro Jailson (foto), do Palmeiras, será desfalque do time por cerca de um mês. O clube detectou uma lesão no quadril, com previsão de retorno para quatro semanas. O jogador sentiu o problema na última quarta-feira, ao tentar defender um dos pênaltis contra o Barcelona, do Equador, na partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

A lesão reabre espaço para o antigo titular, Fernando Prass, voltar ao gol. O veterano de 39 anos atuou pela última vez no domingo, contra o Atlético-PR, no Allianz Parque, e será mantido no time para o compromisso de domingo, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Como o time carioca está punido por confusões em São Januário no clássico com o Flamengo, a partida será em Volta Redonda.

O problema de Jailson, que não treinou nesta sexta, é apenas uma parte dos desfalques do time. O zagueiro Mina, fora pelos três próximos meses, o atacante Dudu, que vai parar por um mês, o lateral-direito Mayke, com problema no tornozelo, e o meia Moisés, poupado no domingo, são as baixas mais recentes.

O time deve enfrentar o Vasco com: Fernando Prass; Tchê Tchê, Luan, Edu Dracena e Egídio; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Keno, Róger Guedes e Deyverson.

A equipe treinou nesta sexta-feira durante uma hora com os portões fechados. O trabalho foi acompanhado pelo presidente Mauricio Galiotte e pelo diretor de futebol, Alexandre Mattos. O time encerra a preparação no sábado de manhã e logo depois viaja para Volta Redonda para a partida contra o Vasco.