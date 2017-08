Conservadores acreditam que capa da Vogue América é ataque a Trump

O mês de setembro é considerado um dos mais importantes do calendário da moda porque, nele, as revistas começam a falar sobre as tendências do próximo ano. A próxima edição da Vogue América é ainda mais importante porque nela a revista celebra os seus 125 anos de história, com um ensaio protagonizado por Jennifer Lawrence.

Porém, a capa que mostra atriz usando um longo Ralph Lauren em frente a Estátua da Liberdade não agradou os conservadores norte-americanos.

O editor do jornal norte-americano Breitbart, John Carney, afirmou no Twitter que a imagem era uma ataque claro a Donald Trump, especificamente as suas propostas de leis de imigração, mas a publicação foi apagada.

Em outra publicação, ele afirmou que eles teriam que “criar uma nova indústria cultural porque a ‘mídia de oposição’ não consegue nem fazer moda sem atacá-los.”

O jornalista acredita que seja um ataque por causa da fala do jornalista Jim Acosta, da CNN, recitou o poema que está gravado na base da Estátua da Liberdade, afirmando que esse deveria ser a referência para leis imigratórias.

Entre os internautas que responderam o jornalista, afirmando que as fotos foram tiradas antes do ocorrido, a escritora britânica J.K. Rowling também mandou sua mensagem.

“Talvez nunca possamos saber quantas mulheres decentes e trabalhadoras foram radicalizadas em milícias socialistas depois de uma rápida olhada nas páginas de outono da Vogue”, escreveu.