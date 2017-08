Jay-Z recria a série ‘Friends’ com atores negros no clipe de ‘Moonlight’

O rapper Jay-Z lançou nesta sexta-feira, 11, o seu mais novo clipe, para a música Moonlight, que veio cheio de crítica social.

Para começar, a faixa é uma crítica à indústria da música e do cinema, utilizando a controversa cerimônia do Oscar em 2017, quando La La Land, filme com protagonistas brancos, foi anunciado o vencedor na categoria melhor filme, quando o verdadeiro campeão era o filme negro Moonlight.

Já o clipe continua a crítica, recriando a série Friends, sucesso entre os anos 1990 e 2000, e que também possuía apenas protagonistas brancos, com atores negros.

Participam Issa Rae, Tessa Thompson, Tiffany Haddish, Lil Rel Howery, Lakeith Stanfield e Jerrod Carmichael.

O clipe pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=FCSh48OlvMo