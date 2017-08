Depois de quatro vitórias consecutivas, o Azulão volta a campo pela Copa Paulista para enfrentar o Santos. Em confronto válido pelo início do returno da primeira fase, o São Caetano joga contra o Peixe neste sábado (12/08), às 16h, na Vila Belmiro.

Ao vencer (3 a 0) o Juventus na rodada passada aliado ao tropeço da Lusa frente ao Água Santa, o Pequeno Gigante assumiu a ponta do Grupo 3, agora com 15 pontos conquistados. A equipe do ABC mira novo resultado positivo neste final de semana para permanecer na liderança e, consequentemente, se aproximar da classificação à etapa seguinte da disputa.

Retrospecto

São Caetano e Santos jogaram em 30 oportunidades por competições oficiais. A vantagem é santista com 12 triunfos, enquanto o atual campeão da Série A-2 possui 10 vitórias. Outros oito duelos terminaram empatados.

No último encontro entre as agremiações, empate em 2 a 2 pelo primeiro turno da Copa Paulista. Em partida realizada no Anacleto Campanella, Régis e Eduardo Luiz marcaram pelo Azulão. Diego Cardoso e Léo fizeram os gols do Peixe na ocasião.

“Terminou o primeiro turno e já conversei com o grupo sobre o que fizemos e também sobre aquilo que deixamos de fazer. Nossa chave é difícil e agora temos um jogo complicado contra o Santos, pois o time deles é forte também. Apesar da qualidade do adversário, espero que possamos fazer boa partida no sábado”, afirmou Luís Carlos Martins, que não possui desfalque por suspensão para o compromisso seguinte.

Santos e São Caetano jogaram pela última vez, na Vila Belmiro, na Copa Paulista da temporada passada. Na oportunidade o Azulão venceu por 2 a 0, com gols dos atacantes Jô Fernandes e Ermínio.