O Ecotece, instituto que atua há 10 anos com moda sustentável, desenvolve, de 15 a 31 de agosto, o Comunidade Ecofashion. A exposição de peças criadas na edição de 2016 acontece no período no Grand Plaza Shopping, em Santo André.

A confecção de roupas é feita a partir do reaproveitamento de materiais descartados, sob a supervisão de estilistas especializados em moda reciclada. “A proposta não é que os trajes criados sejam utilizados no dia a dia, mas demonstrar para os participantes a importância de ressignificar o que antes era tido como lixo, e da reciclagem no processo de consumo consciente”, explica Lia Spínola, diretora do Ecotece.

O Comunidade Ecofashion é a etapa final do Programa Braskem de Educação Ambiental, uma parceria com Sesi-SP que leva capacitações sobre sustentabilidade para dez escolas públicas do Grande ABC. Em 2016, mais de 600 crianças participaram do projeto e cada escola teve uma roupa confeccionada e apresentada em um desfile, realizado no Parque Central de Santo André (SP).

“Acreditamos na importância de estimular a reflexão sobre o pós-consumo, e o Comunidade Ecofashion é uma ótima oportunidade para multiplicar esse conhecimento entre moradores do Grande ABC, onde temos três unidades fabris”, diz Flávio Chantre, gerente de Relações Institucionais da Braskem.

Serviço

Grand Plaza Shopping (Santo André) – 15 a 31 de agosto

Endereço: Av. Industrial, 600 – Centro – Santo André

Horário: Segunda a domingo, das 10h às 22h