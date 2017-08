Na próxima segunda-feira (14/07), a Prefeitura de Santo André realiza a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares da cidade. Em sua 48ª edição, os jogos contarão com a presença de 78 escolas – 27 municipais, 16 estaduais e 35 privadas. De 15 de agosto a 10 de outubro, aproximadamente sete mil alunos, de 8 a 17 anos, competem no município em 12 modalidades. A cerimônia de abertura ocorre às 14h30, no ginásio principal do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia.

Para a condução da tocha, tradicional ritual de acendimento da pira, o atleta Marcus Vinícius Hilário da Silva, o Duda, foi o escolhido. Duda é atleta brasileiro especializado no salto em distância, bicampeão mundial indoor da modalidade. Os Jogos Escolares contarão com as seguintes modalidades: atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, handebol, judô, karatê, natação, queimada, tênis de mesa, vôlei e xadrez.

Mais informações sobre os jogos estão à disposição no site www.santoandre.sp.gov.br e no Facebook da competição @EscolaresSantoAndre2017.