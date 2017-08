Dovizioso é o mais rápido e lidera dia de treinos livres da MotoGP na Áustria

O italiano Andrea Dovizioso foi o mais rápido do primeiro dia de treinos livres da MotoGP para a etapa da Áustria, que será disputada no domingo, em Spielberg. O piloto da Ducati voou na segunda sessão desta sexta-feira e deixou os adversários para trás ao cravar 1min24s046 como sua melhor volta.

O resultado foi suficiente para deixar Dovizioso tranquilo na ponta, com mais de dois décimos de vantagem para o segundo colocado, o espanhol Maverick Viñales, que marcou 1min24s280. O também espanhol Dani Pedrosa completou os três primeiros colocados, com a marca de 1min24s474.

A maior surpresa do dia ficou justamente na quarta colocação. O francês Johann Zarco, da Yamaha, ocupou a posição com o tempo de 1min24s522. Em quinto, apareceu o espanhol Jorge Lorenzo, com 1min24s616, seguido pelo seu compatriota Hector Barbera, que liderou a sessão da manhã com a marca de 1min24s631.

Líder do Mundial, o espanhol Marc Márquez não rendeu o esperado e teve que se contentar apenas com a sétima colocação, com a marca de 1min24s649. Mas a principal decepção desta sexta-feira foi o italiano Valentino Rossi. O multicampeão sofreu com sua Yamaha e terminou apenas em 13.º, com 1min24s883.

Com o resultado desta sexta, a Ducati comprovou as expectativas de que o circuito de Spielberg seria dos mais favoráveis à equipe. No ano passado, o mesmo Dovizioso deixou a vitória escapar pelos dedos ao terminar na segunda colocação na etapa austríaca, atrás de seu companheiro Andrea Iannone.

No equilibrado Mundial de MotoGP deste ano, a liderança é de Márquez, com 154 pontos, seguido por Viñales, com 140, Dovizioso, 133, Rossi, 132 e Pedrosa, 123, todos ainda na briga pelo título. Neste sábado, às 9h10 (de Brasília), os pilotos voltam à pista para o treino classificatório em Spielberg. A etapa da Áustria e está marcada para o domingo, às 9 horas.