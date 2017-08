Tem vontade comer algo diferente? O RD encontrou três estabelecimentos que oferecem gastronomia exótica. O recém inaugurado Parada Trudelnik, na rua Dona Elisa Fláquer, em Santo André, faz referência ao pão que nasceu na Transilvânia, com massa em formato cilíndrico, nas opções doce e salgada. A proprietária Vanessa Valente se encantou com o pãozinho em de Praga, na República Checa, e trouxe a ideia. “Lá havia um em cada esquina, imaginei que logo ia cair no gosto do pessoal, então o polonês responsável pela confecção passou a receita e trouxemos para o ABC”, diz.

O Trudelnik doce é passado no açúcar e canela e como recheio tem as opções de Nutella, doce de leite e Romeu e Julieta, a partir de R$ 6. Já o salgado, assado com parmesão e azeitonas, tem recheios em fase de experiência com valores a partir de R$ 5.

Em São Bernardo, o Ice Creamy, no Golden Square Shopping, chama atenção com o sorvete montado na pedra a -33 graus Celsius, tudo isso para garantir que o sorvete não derreta, além de misturar melhor os ingredientes. Com as opções “Monte do seu jeito” e as sugestões da casa, a gelateria possui 250 variedades à disposição do cliente. David Costa, proprietário, conta sobre o sucesso apaixonante: sorvete de ninho com cobertura de chocolate, pedaços de morango, leite condensado e leite ninho em pó. Os preços variam de R$ 8,90 a R$ 17,90.

Ainda na cidade, a Sorelle Santavenere aposta com waffles doces e salgados. As receitas autorais com massas produzidas poucas horas antes da entrega ao cliente, deixam a casa lotada todos os dias. “O sucesso é resultado dos produtos que utilizamos. São frescos, de qualidade e alguns até importados ou de outros Estados, como o doce de leite e a calda de chocolate, que trazemos de Minas Gerais”, aponta Wellington Penha, proprietário.

Entre os mais de 15 sabores, o Waffle Sorelle duplo, acompanhado de cinco recheios (geleia de frutas, doce de leite, mel, Nutella, calda de chocolate e sorvete), a R$ 28,70, é o carro-chefe. Já para os abelhas, a dica é os Waffles de Sensação e Oreo, que saem a partir de R$19,70 (individual).

Em comemoração ao Dia dos Pais, a casa terá desconto de 25% na cartilha de vinhos italianos, chilenos e argentinos, além do café da manhã no sábado e domingo, a partir das 9h. Telefone: 2677-4100. (Colaboraram Amanda Lemos e Giullia Micali)