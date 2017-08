Entrou em cartaz nesta quinta-feira um dos filmes mais esperados do ano. Valerian e a Cidade dos Mil Planetas estrela Dane Dehaan (O Espetacular Homem-Aranha 2) e Cara Delevingne (Esquadrão Suicida) como agentes viajantes do tempo e do espaço. O espetáculo visual cheio de efeitos digitais foi produzido por Luc Besson, diretor de O Quinto Elemento.

A ficção científica é baseada nas histórias em quadrinhos francesas Valérian et Laureline, criadas por Jean-Claude Mézières e o escritor Pierre Christin. Besson utilizou as referências do comic para criar uma versão contemporânea e original da história, dimensionada no tecnológico século 28.

Na história, Valerian e Laureline precisam defender a Terra e seus planetas aliados dos ataques de bandidos intergaláticos. Seguindo as ordens de seu comandante (Clive Owen, de Os Especialistas), os agentes especiais do governo embarcam para Alpha, uma metrópole em crescimento composta por milhares de espécies intergaláticas, à procura de deter as forças invisíveis que operam para destruir a cidade e ameaçam colocar toda a raça humana em extinção.

Também estão no elenco Clive Owen (The Knick), Ethan Hawke (Boyhood: Da Infância à Juventude), a cantora Rihanna, que já participou de filmes, como Battleship: a Batalha dos Mares, Natalie Portman (O Professional) e Milla Jovovich (O Quinto Elemento). Classificação: 12 anos

O Estranho Que Nós Amamos

Indicado na seleção oficial do Festival de Cannes 2017, O Estranho que Nós Amamos, que entrou em cartaz nesta semana, tem direção da atriz e produtora Sofia Coppola (Maria Antonieta). Filmado em 26 dias e ambientado em 1864, o longa-metragem conta a história de uma jovem encontra o cabo John McBurney (Colin Farrel, de Animais Fantásticos e Onde Habitam) ferido na floresta, e se prontifica a levá-lo para o internato onde mora. Lá, o homem seduz todas as mulheres do pensionato, que, quando descobrem, decidem se vingar. O filme é baseado no romance homônimo de Thomas P. Cullinan. Classificação: 14 anos (Colaborou Raíssa Ribeiro)