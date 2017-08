Criatividade virou lei para a a Cultura de Diadema. Segundo o secretário da Pasta, Eduardo Minas, o momento econômico apenas permite que o município aposte naquilo que têm em mãos para garantir investimentos, no caso, para a reforma dos equipamentos culturais do município. “A maneira que encontramos para melhorar a situação foi o investimento na nossa equipe. Realmente não temos dinheiro para fazer que queremos, então temos de usar a criatividade. Criamos uma equipe de manutenção e conseguimos fazer algumas intervenções”, explicou o titular da secretaria, que tem estimativa orçamentária de R$ 11,2 milhões para 2017.

Com equipe própria de manutenção, a Prefeitura já conseguiu reformar o Centro Cultural do Serraria, local que tem como principal foco as artes cênicas. Outro alvo foi o Centro Cultural Canhema, que abriga a Casa do Hip Hop. “Conseguimos através da comunidade do hip hop, a pintura do local feita pelos grafiteiros. Eles também pediram a construção de uma quadra para jogar o basquete street e conseguimos”, afirmou.

A intenção de Diadema é iniciar as obras de revitalização do Centro Cultural Promissão até o final de agosto e entregar até o equipamento pronto até dezembro. E no primeiro trimestre de 2018 iniciar a reforma do Centro Cultural Vladimir Herzog. As intervenções fazem parte do programa CulturArte.

Captação de recursos

A cidade busca recursos para outros investimentos, como a reforma do Centro Cultural, que abriga uma biblioteca, o Museu de Arte Popular (MAP) e o Teatro Clara Nunes. O projeto está orçado em R$ 3 milhões. A expectativa é conseguir a verba pelo ProAC (Programa de Ação Cultural) do governo do Estado e da Lei Rouanet, além de pedidos feitos para que deputados estaduais e federais destinem emendas para a revitalização do equipamento.

Além dos investimentos na parte física, Diadema investe em programas, como o Giro Cultural, que leva grupos de 35 pessoas para ter experiências no Centro de Memória; Casa da Música ; e a Casa do Hip Hop. Além disso, tem o Tamo Junto!, proposta para levar movimentos culturais para as ruas. Um dos planos do município é levar o grafite para alguns locais, como o Morro do Samba e o núcleo Beira-Rio, na região do bairro Serraria.