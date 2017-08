A companhia andreense Teatroendoscopia tem dois espetáculos inéditos marcados para apresentar em Santo André. Um deles, Oração para um Pé de Chinelo, de Plínio Marcos, acontece nesta sexta-feira (11), a partir das 20h, e retrata a relação conflituosa entre um criminoso, uma prostituta e um marginal. No sábado (12), também às 20h, a companhia apresenta a peça Alma, adaptação livre de Nelson Rodrigues. Ambas apresentações serão no Teatro Municipal de Santo André.

Com texto do escritor brasileiro e autor de inúmeras peças, Plínio Marcos (1935-1999), Oração para um Pé de Chinelo retrata a busca desenfreada pela sobrevivência, ainda miserável dos sujeitos que vivem pelos próprios instintos. A história se passa em um quarto pequeno de uma favela brasileira onde, depois de um roubo, o bandido Bereco, foragido da polícia, busca um lugar para se despistar.

O sujeito aposta viver com o casal como possibilidade de rendição sem violência através dos vínculos que Rato tem com os policiais. Entretanto o medo e a iminência da morte estabelecem um jogo desesperado de sobrevivência entre os personagens que vivem à margem da sociedade. No elenco estão Alexandre Santo, Ícaro Rodrigues e Thaís Dias.

Com produção executiva da Charanga da Alegria e direção de Flávio Marin, o objetivo da apresentação inédita na região é levar conhecimento sobre as obras de Plínio Marcos a preço popular. “Vamos começar as apresentações aqui pela região, mas o objetivo é atravessar fronteiras para apresentar o trabalho do Plínio, um dos maiores escritores de peças teatrais do Brasil”, explica Flávio Marin.

Além da apresentação no Teatro Municipal, estão marcadas mais duas datas de Oração para Um Pé de Chinelo, na Escola Nacional de Teatro nos dias 25 de agosto e 1º de setembro, na rua Senador Fláquer, 958, Centro de Santo André.

Alma

Alma é uma adaptação livre da Valsa nº 6 de Nelson Rodrigues, com Andressa Ferreira. Na peça, a jovem Sonia tenta se descobrir quem. Situações vividas como aborto, estupro e amor permeiam a narrativa com partes de uma colcha de retalhos. A história da jovem vem à tona e se manifesta com revelações dos problemas da mulher brasileira em relação ao machismo. Elementos ricos de símbolos se revelam em cena.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro por R$ 10 inteira. “O preço popular aproxima outros públicos, faz com que eles possam provar de novas experiências e conheçam novas obras”, comenta diretor. (Colaborou Amanda Lemos)

Serviço

Oração para Um Pé de Chinelo – sexta-feira (11), às 20h. –

Alma – sábado (12), às 20h.

Ingressos: R$ 10

Teatro Municipal de Santo André – Praça IV Centenário s/n – centro. Telefone: 4433-0789.