As equipes representativas de Diadema, que disputaram de 21 a 30 de julho os 61º Jogos Regionais da 1ª Região Esportiva do Estado, em São Bernardo, serão homenageadas na próxima terça (15), pela Secretaria de Esporte e Lazer. O evento ocorre na terça, às 18h, no Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna (rua Oriente Monti, 115 – Centro). Na ocasião, receberão as medalhas oficiais do torneio, promovido pela Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude do governo estadual. A cidade conquistou vaga para os Jogos Abertos do Interior, que acontecem em outubro, nas modalidades de xadrez masculino e feminino sub 21, basquete masculino sub 21 e futsal masculino. Nas duas primeiras foi vice-campeã, e na última ficou em terceiro lugar. Equipe de apoio técnico também será homenageada.

Diadema levou uma delegação de 103 pessoas para a competição (87 atletas, 10 pessoas da comissão técnica e outras 6 – apoio administrativo), e participou de seis modalidades .