Ilan: estabilidade financeira é um bem público, gera benefícios a todos

A estabilidade financeira não pode ser encarada como essencial apenas para o sistema financeiro, mas sim como um bem público que garante benefícios a toda sociedade, afirmou o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, nesta sexta-feira, 11, na abertura do XII Seminário Anual do BC sobre Riscos, Estabilidade Financeira e Economia Bancária.

“O Brasil passou por um teste de estresse real com a crise. A estabilidade financeira tem uma importância especial em momentos de crise, ela pode amortecer ou agravar crises econômicas. No Brasil, na minha avaliação, ela amorteceu os efeitos da crise”, afirmou Ilan.

O presidente do BC argumentou que, durante a crise, a margem de lucros das instituições financeiras recuou, porque houve aumento das provisões. Segundo ele, atualmente os bancos estão “completamente provisionados”.