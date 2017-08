O Campeonato Paulista Feminino da Divisão Especial reunirá nesta temporada sete equipes: Vôlei Nestlé, Sesi-SP, E.C. Pinheiros, São Cristovão Saúde/São Caetano, Vôlei Bauru, Renata Valinhos/Country e Hinode Barueri, que brigarão pelo título do principal torneio regional do País. A abertura será nesta sexta-feira (11), com o confronto entre o Pinheiros, atual vice-campeão, e o Hinode Barueri, novidade da temporada, a partir das 19h30, no ginásio do Pinheiros, em São Paulo.

As demais partidas das primeiras rodadas ficaram assim: 15/8, 19h, Sesi-SP x Vôlei Bauru, no Sesi Santo André; 18/9, 19h30, Hinode Barueri x Vôlei Nestlé, no José Correa em Barueri; 19h, Vôlei Bauru x Pinheiros, no Panela de Pressão, em Bauru.

O sistema de disputa prevê turno único, com as equipes se enfrentando dentro do grupo. O Vôlei Nestlé já está garantido nas semifinais, enquanto os classificados entre segundo e sétimo disputando as quartas de final em playoff melhor de dois jogos, com desempate, caso necessário, no Golden Set (set único disputado logo após a segunda partida). Os jogos terão Grupo B, 2º x 7º; Grupo C, 3º x 6º; e Grupo D, 4º x 5º. O Vôlei Nestlé enfrentará o vencedor do Grupo D em uma das semifinais, enquanto a outra terá os vencedores de B e C.