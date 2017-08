O comércio está animado em relação às vendas para o Dia dos Pais. Carros, motos, acessórios e outros atrativos, como apresentações musicais, estão entre as estratégias dos shoppings para que a data, uma das principais para o varejo, gere movimento bem melhor que o do passado. Para dar certo, o Mauá Plaza Shopping sorteará um Renault Duster Oroch 1.6 0 km no começo de setembro. Até o dia 31 a cada R$ 100 em compras, em quase todas as lojas (exceto o Extra), o cliente recebe um cupom. De segunda a quinta-feira, valem cupons em dobro.

Ariane Oliveira, gerente de Marketing, espera um incremento de 7,5% nas vendas em relação ao Dia dos Pais de 2016, além de 12% a mais de público. Otimista, Ariane diz que o shopping tem registrado constante crescimento de vendas e uma das razões é a campanha de 15 anos, que começou em janeiro e planejou o sorteio de 18 carros zero quilômetro até dezembro. “Outro fator é a qualidade e diversidade do mix de lojas no shopping, que possui uma das menores vacâncias da região”, comenta.

No Central Plaza, situado na divisa de São Caetano com São Paulo, quem fizer compras até o dia 20 concorre a cinco Scooter Honda PCX. Para concorrer basta juntar R$ 150 em notas fiscais, das lojas participantes, e trocar por um cupom. De segunda a quinta-feira, a troca dos cupons é em dobro. O sorteio será dia 21, às 15h. O shopping investiu R$ 700 mil na campanha, com expectativa de aumento de 4% nas vendas e 5% de público em relação a igual período do ano passado.

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, também espera elevar as vendas para o Dia dos Pais, com projeção acima de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A estratégia é o sorteio de uma Harley-Davidson Sportster Iron 883. O consumidor precisa consumir até domingo (13) R$ 200 em compras, que dão direito a um cupom. “Lançamos a campanha no Dia do Motociclista, 17 de julho, e os clientes reagiram muito bem”, diz Danilo Senturelle, gerente de Marketing, que fará o sorteio segunda-feira (14).

Em Santo André, o Shopping Atrium também está com promoção para o Dia dos Pais. A cada R$ 100 em compras o cliente leva um cupom para concorrer ao sorteio de 13 consoles Xbox One, no dia 15, às 15h.

No Golden Square, em São Bernardo, até domingo (13), os clientes que fizerem R$ 100 em compras concorrem a uma cervejeira. Com mais R$ 9,90, os participantes ainda recebem um kit da Colorado. O sorteio será segunda-feira (14).

O Shopping Metrópole promove a campanha A arte de ser pai, com promoção compre-ganhe. Até domingo (13), os clientes que realizarem R$ 300 em compras em uma das lojas participantes, poderão retirar um kit de dois copos com ilustrações que retratam a leveza e diversão da relação entre pais e seus filhos, desenvolvidas por Guto Lacaz. São dois modelos para colecionar. Os clientes podem registrar os cupons fiscais através do aplicativo Chega de Fila, app gratuito para smartphones Android e iOS, ou no Balcão de Troca instalado no shopping.