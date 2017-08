Aos passos de seu homólogo de São Paulo, João Doria (PSDB), o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), diz que pretende aproximar o governo da iniciativa privada, como uma das formas de enfrentar a crise econômica e reestruturar o fomento industrial, já visando a tecnologia de inovação. Na visão do tucano, o passo inicial foi dado no 1º Meeting Empresarial, realizado no Teatro Municipal, nesta quarta-feira (08).

O encontro teve em Doria como o protagonista inicial que, em junho, criou uma comissão para gerenciar doações realizadas pela iniciativa privada para ações públicas em São Paulo. “É muito importante uma ação cooperada. Você aprende com os demais, que aprendem juntos. Isso melhora as políticas públicas, reduz custos, dá eficiência e nos torna melhores prestadores de serviços”, enfatiza.

Durante discurso de aproximadamente 15 minutos, o prefeito paulistano enfatizou a relação entre o poder público e a iniciativa privada. “Em um país em crescimento e com tantos problemas como o Brasil, cabe aos empresários o papel de cidadania. Além de produzir lucro e gerar empregos, é preciso compreender que melhorar a condição de vida do cidadão, melhora a condição como empresa, para gerar mais mercado”, pontua.

Serra analisa que tanto a crise econômica como as restrições orçamentárias da cidade geram necessidade de ampliar o vínculo com o setor privado. O prefeito cita, como um dos exemplos, o programa Saúde Fila Zero, que visa trocar dívidas de empresas do ramo médico com o município pela realização de exames e consultas aos moradores da cidade. O tucano estima que quase 40 mil pessoas saíram das filas de espera.

“Entre os nossos desafios, está a redescoberta da nossa vocação e não podemos perder as oportunidades geradas pela tecnologia e pelas inovações. Essas palestras engrandeceram o espírito de uma gestão que está aberta a parcerias e que tem convicção que sozinha não conseguirá mudar a realidade das pessoas”, projeta.

Também no comando da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Serra também articula ações integradas com outras cidades. “Nunca a regionalidade foi tão importante quanto agora, porque a cadeia de geração de empregos se complementa. Temos fábricas automotivas em São Bernardo e São Caetano, mas temos duas fábricas de pneus em Santo André. Esse pensamento integrado é a saída para região”, diz.

Empresários

O 1º Meeting Empresarial teve entre um dos palestrantes o presidente da Rhodia-Solvay Fibras, Renato Boaventura, que anunciou investimentos de R$ 25 milhões para Santo André no segundo semestre. “Apesar da crise, não deixamos de investir na cidade. Estamos lançando uma unidade de cogeração, muito importante para produção de vapor e energia para o consumidor final, que trará investimento para cidade”, projeta.

Outra palestrante foi a presidente da rede de hotéis Blue Tree, Chieko Aoki, que elogiou a maratona, organizada pelo governo andreense, a qual partirá de uma das unidades do grupo na cidade. “Há muitos empreendedores e grandes empresas aqui. Acho que a iniciativa da Prefeitura de Santo André é fantástica, que vai sair o pessoal da maratona no Blue Tree é fantástica. É preciso sair do padrão, porque tem que trazer gente jovem”, destaca.