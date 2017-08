Durante a semana foi anunciada a criação de mais de 30 mil postos de trabalho no País. Uma notícia boa em meio ao noticiário negativo de nossa economia. Porém, o tempo passa e as informações negativas retornam. Dessa vez um desagradável telegrama anunciou que 364 trabalhadores da Ford entrarão no grupo de 14 milhões de desempregados.

A situação do trabalhador brasileiro é cada vez mais complicada e fica difícil acreditar que exista uma luz no fim deste túnel. Muitos acreditam que essa situação acabará quando a poeira baixar em Brasília, porém nunca se sabe qual será o próximo escândalo político que surgirá para atrapalhar ainda mais a retomada.

Infelizmente, o Brasil se transformou no país da incógnita, que não tem a menor ideia do amanhã. E no meio deste furacão está o povo que tenta, minimamente, se manter no mercado de trabalho ou mesmo buscar a sobrevivência em outras atividades autônomas. Desde a venda de lanches de rua até virar motorista do Uber, por exemplo.

Retomar a confiança para investimentos será o primeiro grande desafio do País, principalmente dos governantes. Essa característica será mais importante do que simplesmente realizar as mais diferentes reformas para tentar agradar alguns setores. Evitar os erros demonstrados nas mais diversas investigações é algo de grande importância.

Muitos dizem que o brasileiro é especialista em rir da própria desgraça. Aqueles que falam de tal forma ainda não se tocaram que, em tempos de grande crise política e econômica, o Brasil fica cada vez mais sem graça, pois depois de perder a esperança nos políticos e os empregos, o povo já perdeu o seu bom humor.