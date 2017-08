Philippe Coutinho muda de postura e pede oficialmente para deixar o Liverpool

Horas depois do Fenway Sports Group (FSG), companhia norte-americana que controla o Liverpool, se posicionar oficialmente dizendo que nenhuma oferta pelo meia brasileiro Philippe Coutinho seria considerada na atual janela de transferências internacionais, o próprio jogador enviou à diretoria do clube da Inglaterra um pedido oficial para ser negociado.

A informação foi primeiramente divulgada pela emissora britânica Sky Sports e foi confirmada ao Estado por fontes próximas ao jogador. Sendo assim, o seu caminho para o Barcelona ficará muito mais fácil.

Se antes a imprensa inglesa, principalmente os jornais da cidade, se mostrava irredutível, confirmando a permanência do jogador, desta vez também publicam que ele pediu formalmente para ser negociado. Anteriormente, Philippe Coutinho já tinha interesse em ir para o time espanhol. No entanto, conforme apurado pelo Estado, ele preferia se manter neutro na negociação, deixando que ambos os clubes se entendessem sobre a transferência.

No últimos dias, o clube inglês rejeitou duas propostas oficiais do Barcelona – a primeira de 80 milhões de euros (quase R$ 300 milhões) e a segunda de 100 milhões de euros (quase R$ 375 milhões). A negativa nos bastidores era reforçada pelo técnico alemão Jürgen Klopp, que repetia a cada entrevista coletiva que seu melhor jogador não estaria à venda e que o Liverpool não precisava se desfazer do camisa 10.

Na manhã desta sexta-feira, o FSG havia divulgado uma nota no site oficial do Liverpool “oferecendo claridade em posição da transferência de Philippe Coutinho”. “A decisão final é que nenhum proposta por Philippe Coutinho será considerada e ele seguirá como um membro do clube até o final da atual janela de transferências”, completou o grupo.

Inclusive, devido a dores nas costas, Philippe Coutinho não jogará na estreia do time no Campeonato Inglês, neste sábado, contra o Watford, no Vicarage Road, em Watford. Segundo Jürgen Klopp, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, ele ficou afastado dos treinos desde a sexta passada e também não atuou na vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao, no último amistoso de pré-temporada do clube, no último sábado.

Além disso, Philippe Coutinho ainda é dúvida para o jogo de terça-feira contra o Hoffenheim, na Rhein-Neckar-Arena, em Hoffenheim, na Alemanha, no primeiro duelo da fase de playoffs da Liga dos Campeões da Europa.