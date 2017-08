Volátil, dólar realiza lucros e tem mínimas com CPI dos EUA, mas volta a subir

Em abertura volátil, o dólar voltou a cair há pouco e renova mínimas na manhã desta sexta-feira, 10, após abrir em baixa e de subir em seguida, reagindo ao CPI dos EUA abaixo do esperado. Investidores realizam lucros parciais após os ganhos acumulados pelo dólar em 1,59% nos últimos três dias. Nos EUA, o CPI subiu 0,1% em julho ante junho, ante previsão +0,2%; e o seu núcleo subiu 0,1% em julho ante junho, ante previsão +0,2%.

A virada para o lado positivo depois da abertura foi puxada pelo sinal externo de alta em meio às tensões geopolíticas entre EUA e Coreia do Norte e indefinições sobre o ajuste fiscal das contas públicas. O índice de volatilidade global (Vix) já atingiu nesta sexta até 17,28 e há pouco operava em 17,01, informou a corretora Mirae.

Na mínima, o dólar à vista caiu a R$ 3,1647 (-0,32%) no mercado à vista e, na máxima, atingiu R$ 3,1812 (+0,20%). No mercado futuro, o dólar para setembro caiu até R$ 3,1770 (-0,36%), após atingir máxima aos R$ 3,1935 (+0,16%). Às 9h32, as cotações estavam em R$ 3,1657 (-0,29%) e R$ 3,1780 (-0,33%), respectivamente.