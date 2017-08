Neymar é regularizado e poderá estrear pelo Paris Saint-Germain neste domingo

A espera pela estreia do atacante brasileiro Neymar no Paris Saint-Germain vai finalmente acabar neste domingo. A Liga de Futebol da França (LFP, na sigla em francês) confirmou nesta sexta-feira que recebeu a documentação do jogador e ele está liberado para enfrentar o Guingamp, às 16 horas (de Brasília), fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Francês.

Isso aconteceu após o Barcelona receber o valor de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 819 milhões) referente à multa rescisória do contrato. Assim, com o dinheiro na conta, o clube espanhol enviou o documento à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol), que por sua vez repassou o certificado de transferência internacional à Liga de Futebol da França.

A polêmica contratação de Neymar foi concretizada no último dia 3 e a expectativa era que o brasileiro fizesse a sua estreia no Paris Saint-Germain dois dias depois, no sábado passado, contra o Amiens, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela rodada inaugural do Campeonato Francês. No entanto, os trâmites burocráticos não permitiram isso e o atacante só pôde fazer a sua apresentação à torcida antes da vitória por 2 a 0.

A concretização da negociação tornou Neymar o jogador mais caro da história do futebol, superando em muito a maior transação, ocorrida no ano passado, quando o Manchester United desembolsou 105 milhões de euros (R$ 387 milhões) para tirar o francês Paul Pogba da Juventus.

Apesar de a expectativa pela estreia de Neymar ser neste domingo contra o Guingamp, o Paris Saint-Germain prepara outra grande festa para quando ele fizer o primeiro jogo em casa, no estádio Parque dos Príncipes. Será na terceira rodada do Campeonato Francês, no próximo dia 19, contra o Toulouse.

Em campo, Neymar se juntará a outros quatro brasileiros do elenco: o lateral-direito Daniel Alves, com quem atuou justamente no Barcelona, os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva e o atacante Lucas. Isso sem contar o volante Thiago Motta, nascido no Brasil mas naturalizado italiano.