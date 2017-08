EUA mantêm exercício militar com Seul, em momento de tensão com Coreia do Norte

Autoridades militares afirmaram nesta sexta-feira que planejam levar adiante a realização de exercícios militares entre Estados Unidos e Coreia do Sul ainda neste mês. A notícia vem a público enquanto a Coreia do Norte diz planejar o lançamento de uma série de mísseis na região do território americano de Guam, no Pacífico.

Os exercícios são realizados anualmente, mas agora devem ocorrer no momento em que o regime de Pyongyang diz estar pronto para disparar mísseis na direção da pequena ilha, um território americano que abriga uma base militar dos EUA. O plano seria levado ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, para aprovação dele antes dos exercícios militares ou no início da realização deles.

Os exercícios devem ocorrer entre 21 e 31 de agosto e envolvem dezenas de milhares de tropas coreanas e americanas. Washington e Seul dizem que eles são de natureza defensiva e cruciais para evitar uma agressão contra os sul-coreanos.

Os exercícios estavam marcados bem antes do início das atuais tensões, em meio à agressiva retórica entre o presidente americano, Donald Trump, e o regime norte-coreano. Em geral, Pyongyang costuma condenar duramente esses exercícios militares e ameaça tomar medidas.

Autoridades do setor de defesa em Seul confirmaram que os exercícios devem começar sem atrasos, mas não deram detalhes. Segundo o Departamento de Defesa americano, eles envolvem cerca de 40 mil soldados, além de civis sul-coreanos que treinam a resposta da defesa civil em caso de algum eventual ataque. Fonte: Associated Press.