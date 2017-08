Vice-assessor de Trump diz que papel de Tillerson é diplomático, não militar

Um vice-assessor do presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou comentários do Secretário de Estado do país, Rex Tillerson, em relação a uma eventual resposta militar à Coreia do Norte como “simplesmente sem sentido”. Segundo Sebastian Gorka, que falou à BBC, Tillerson ultrapassou seu papel como principal diplomata dos EUA.

Nos últimos dias, a mídia americana criticou o que chamou de mensagens mistas de Washington – incluindo de Tillerson, do presidente Donald Trump e do secretário de Defesa, Jim Mattis – em meio à escalada das tensões com a Coreia do Norte.

Na terça-feira, Trump ameaçou a Coreia do Norte com “fogo e fúria como o mundo nunca viu antes”. No dia seguinte, Tillerson minimizou o comentário do presidente. Fonte: Associated Press.