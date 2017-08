Terremoto atinge norte das Filipinas, mas não há relato de vítimas

Um forte terremoto atingiu a região norte das Filipinas na tarde desta sexta-feira, 11, pelo horário local (madrugada no Brasil). O tremor chegou a ser sentido de forma mais fraca pelos moradores da capital Manila, que fica no oeste do país asiático.

Trabalhadores e estudantes tiveram de deixar prédios, mas nenhuma vítima ou estrago mais sério foi registrado até o momento.

O Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas disse que não são esperados danos já que, apesar da magnitude de 6,3 graus na escala Richter, o epicentro do terremoto foi a 160 quilômetros de profundidade da superfície. Fonte: Associated Press.