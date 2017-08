Mattis diz que Trump trabalha em solução diplomática para Coreia do Norte

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse que o governo de Donald Trump está trabalhando com seus aliados em uma solução diplomática para a crescente tensão com a Coreia do Norte.

Em uma coletiva de imprensa em Mountain View, Califórnia, Mattis disse que é sua responsabilidade ter opções militares, mas que o esforço dos EUA é com a diplomacia.

Ele observou que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) votou unanimemente na semana passada para caracterizar as declarações da Coreia do Norte como uma “ameaça à comunidade internacional”.

“Com que frequência você vê França, China, Rússia e EUA votando unanimemente em qualquer questão?”. Fonte: Associated Press.