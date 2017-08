O cantor e compositor de música sertaneja Daniel (foto) traz a São Caetano seu show Amores Seletivos nesta sexta-feira (11), às 21h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho (alameda Conde de Porto Alegre, 840, bairro Santa Maria). O set list, além de conter músicas da carreira de Daniel, traz canções que fazem parte de sua memória afetiva, como Toda Forma de Amor e Será, além de canções inéditas como Inevitavelmente e Amores Seletivos. Os ingressos custam R$ 240 e podem ser adquiridos pelo www.bilheteriarapida.com.br e www.compreingressos.com.br ou na bilheteria do teatro. Telefone: 4232-1237.

Musical em Ribeirão

Neste final de semana, 12 e 13 de agosto, o grupo teatral Núcleo Arranca realiza curta temporada de seu espetáculo inédito Dura Lex Sed Lex no Cabelo só Gumex, no Sítio Cultural Alsácia (rua José Lopes Ventura, 322, vila Suíssa), em Ribeirão Pires. As sessões ocorrem nos dois dias às 19h, com entrada gratuita.

Zélia Duncan

Para os fãs de samba e MPB, a cantora e compositora carioca Zélia Duncan apresenta neste sábado (12), o show Antes do Mundo Acabar, a partir das 21h, no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo. Com o novo álbum, Zélia foi consagrada na 27ª edição do Prêmio da Música Brasileira com prêmios de melhor canção e os de melhor álbum e melhor cantora na categoria samba. Ingressos: R$ 120 (bilheteriaexpress.com.br). Telefone: 4368-3483.

Sorriso Maroto

Responsáveis pelo sucesso Assim você mata o papai, o grupo de pagode Sorriso Maroto se apresenta neste sábado (12), no Fábrica Mix (rua Marli, 26, Jardim do Mar), em São Bernardo, a partir das 22h. Os ingressos estão a R$ 40, disponíveis no site clubedoingresso.com.br. Telefone: 3907-2605.