Conforme prometido, o vereador de Santo André, Willians Bezerra (PT), bem que tentou convocar a secretária de Saúde, Ana Paula Peña Dias (foto), para falar do fechamento das sete unidades de saúde para reforma. Entretanto, a bancada do PSDB, formada por quatro parlamentares, esvaziou o plenário para que não houvesse quórum para votação. Por essa razão, a estratégia da oposição teve de esperar.

Posse

O secretário de Meio Ambiente de Santo André, Donizeti Pereira, tomou posse da presidência municipal do PV, junto com a nova executiva do partido. A solenidade ocorreu na Câmara dos Vereadores na noite desta quinta-feira (10).

Não há lugar vago

Sumido das atividades internas do PT desde que perdeu a reeleição em Mauá, o ex-prefeito Donisete Braga perde gradualmente o posto de liderança de seu grupo político no partido. Quem ocupa a lacuna hoje é o seu ex-secretário e atual superintendente da Arsep (Agência Reguladora de Serviços Públicos), Rômulo Fernandes.

Ficou para segunda

Prevista inicialmente para esta sexta-feira (11), a divulgação dos ratings da capacidade financeira dos 26 Estados e mais o Distrito Federal, pela Secretaria do Tesouro Nacional, deve ocorrer segunda-feira (14). A nova pontuação é esperada pelo governo de São Paulo, que hoje está na categoria C, mas somente unidades federativas com ranking A ou B conseguem empréstimos da União. Tal cenário trava o financiamento de R$ 406,9 milhões para desapropriações pelas obras da Linha 18 do monotrilho.

CPIs

A Câmara de Diadema rejeitou pedido para prorrogação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Esporte, durante a sessão desta quinta-feira (10). Assim o relatório final será entregue ainda em agosto. Outra rejeição foi em torno da CPI da Educação que teve o seu relatório rejeitado por 12 votos a sete. A surpresa foi o voto do vereador Companheiro Sérgio (PPS), que mesmo fazendo parte da base governista, deu seu apoio ao texto de Josa Queiroz (PT).

Rejeitado

Os vereadores diademenses também rejeitaram o pedido de Josa Queiroz para anulação da sessão do dia 6 de julho que culminou na autorização legislativa para que o município deixe o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Foram 13 votos a seis, e com uma ausência, de Ricardo Yoshio (PRB), que está de licença médica. A saída de Diadema da entidade regional será concretizada em outubro.

Ficha Limpa

Em seu discurso na tribuna, o líder de governo na Câmara de Diadema, Célio Lucas de Almeida, o Célio Boi (PSB), reclamou da falta de oportunidades para protocolar o projeto de lei que cria ficha limpa para os funcionários da Prefeitura. A intenção do socialista é repetir o que já foi feito pelo vereador de Santo André, Almir Cicote (PSB), e do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), na época em que ocupava uma cadeira na Assembleia paulista.

Coletiva

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) anuncia na próxima semana a oficialização da saída de sua família do comando do São Bernardo Futebol Clube.

Mico

Na última reportagem do projeto Globo Cidade, no ABC, o vereador de São Caetano Jander Lira (PP) foi alvo de situação constrangedora. Questionado sobre os projetos de relevância aprovados pelo Legislativo, o parlamentar não sabia dizer e apenas conseguiu lembrar após ajuda do líder de governo Tite Campanella (PPS). O fato foi alvo de críticas do apresentador César Trali.

Resposta

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Lira divulgou toda a entrevista realizada com a equipe da TV Globo. As primeiras perguntas foram em torno dos gastos da Câmara de São Caetano, a mais alta da região. Na sequência, foi questionado sobre o número de sessões por semana. Por fim, a pergunta que causou a situação constrangedora.