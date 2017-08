Homens armados são presos ao tentar invadir show de Wesley Safadão em MG

Uma quadrilha foi presa na madrugada desta quinta-feira, 10, durante um show do cantor Wesley Safadão (foto) na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais.

Segundo informações confirmadas pela Polícia Militar do Estado, cinco homens tentaram se passar por seguranças do evento, mas foram contidos por policiais que estavam no local.

Os suspeitos, com idades entre 22 e 34 anos, chegaram em uma caminhonete ao Parque de Exposições da Aldeia, onde a apresentação do cantor ocorreu.

De acordo com os PMs, eles vestiam calças e camisas pretas, boinas, além de portarem cassetetes e algemas. A polícia desconfiou do comportamento dos homens após observar que dois deles esconderam algo no banco do veículo.

Depois da prisão, o carro foi revistado e foram encontrados um revólver de calibre 38 carregado com seis cartuchos intactos, um simulacro de pistola 9 milímetro e outro de calibre .40, um simulacro de fuzil MK177, além de uma faca, um canivete, um aparelho de choque, duas toucas ninjas e seis rádio transmissores.

A PM ainda não apurou qual a intenção do grupo ao invadir o show.

Safadão não se manifestou sobre o ocorrido e preferiu apenas agradecer ao público que esteve presente no local por meio de seu Instagram.