São Paulo já vendeu 41 mil ingressos para jogo contra o Cruzeiro

A torcida do São Paulo pode quebrar seu terceiro recorde seguido de público no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, no jogo contra o Cruzeiro, no Morumbi, às 11h, pela primeira rodada do 2º turno da competição.

A três dias do confronto, o São Paulo anunciou nesta quinta-feira que já vendeu 41 mil ingressos para a partida contra o time mineiro. Para o último jogo em casa, contra o Coritiba no dia 3 de agosto, que marcou o retorno do ídolo Hernanes ao estádio, o time levou mais de 53 mil torcedores ao estádio.

O início do segundo turno é visto como decisivo para o São Paulo. Com 19 pontos, na 17ª posição, o time espera conseguir o maior número de pontos já nas primeiras partidas do returno, contra Cruzeiro, Avaí (dia 20, na Ressacada) e no clássico contra o Palmeiras (dia 27, no Allianz Parque).

“A urgência é para sair dessa situação”, afirmou o atacante Lucas Pratto, em coletiva de imprensa no CT da Barra Funda após o treino de quarta-feira. “Hoje precisamos pensar em objetivos a curto prazo, como conseguir pontos nos próximos jogos para ter tranquilidade e depois saber o que precisamos e pelo que podemos brigar.”

Esta semana que antecede o jogo contra o Cruzeiro é a primeira em que o técnico Dorival Junior poderá treinar o time num intervalo maior de tempo desde que assumiu o comando da equipe. Após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, em Salvador, no último domingo, ele disse que faria mudanças no time, e vem testando alterações nos treinos.

Na terça, experimentou Brenner e Thomaz no time titular. Nos dois dias seguintes, testou o time sem Jucilei, colocando Marcos Guilherme entre os titulares. Um dos grandes desafios do técnico é driblar a falta de opções por conta a ausência de jogadores que ainda se recuperam de lesões.

É o caso de Lucas Fernandes, Gilberto, Maicosuel e Araruna, por exemplo. Bruno ainda é dúvida. Outro desfalque contra o Cruzeiro será Cueva, que recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Bahia e cumprirá suspensão automática. Rodrigo Caio, que cumpriu suspensão no jogo contra o Bahia, deve retornar.

No treino desta quinta-feira, jogaram no time titular: Bufarini, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Militão; Petros, Hernanes, Marcinho e Marcos Guilherme; e Lucas Pratto.