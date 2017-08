O apresentador Evaristo Costa publicou um vídeo ‘misterioso’ na tarde desta quinta-feira, 10. Em seu Twitter, aparece mexendo em uma caixa, secando o rosto com uma toalha, mexendo num celular, tirando o casaco e dando risada. “Próxima Semana”, escreveu.

Apesar de não ter dado detalhes sobre nada, o estilo do vídeo e o fato de Evaristo ter saído recentemente da televisão fizeram com que diversos internautas cogitassem que o jornalista será o próximo a se lançar no mundo do YouTube, criando um canal.