Atraso nas obras adia inauguração do IMS na Avenida Paulista

A inauguração do Instituto Moreira Salles (IMS) Paulista foi adiada para a segunda quinzena de setembro, em data a ser divulgada nas próximas semanas. A exposição sobre o fotógrafo Robert Frank, focada na série The Americans, deveria marcar a estreia do novo espaço no dia 22 de agosto. A mostra, em princípio, está mantida, segundo comunicado oficial.

Nota oficial

Por um atraso na fase final da obra fomos obrigados a adiar a inauguração do IMS Paulista para a segunda quinzena de setembro, em data a ser anunciada. Já comunicamos o acontecido a nossos parceiros e convidados e em breve reenviaremos os convites para a nova data. Abriremos com as mesmas exposições e atividades já divulgadas. Continuaremos recebendo a imprensa e agendando as entrevistas conforme vínhamos fazendo.