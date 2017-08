A partir deste sábado, 12 de agosto, os usuários do sistema de transporte coletivo de Diadema ganham uma nova comodidade no Shopping Praça da Moça. Um ponto de recarga de bilhete eletrônico municipal, instalado no Piso Ipê, atenderá a população local com serviços de recargas do cartão SOU (Sistema Ônibus Urbano) nas categorias Sou Cidadão Comum e Sou Escolar, além de emissão do cartão Sou Cidadão Comum. Basta levar RG, CPF e comprovante de residência.

A estimava da empresa SOU é realizar, inicialmente, cerca de 100 atendimentos por dia no Shopping. O quiosque da SOU funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. “A parceria com a SOU estreita ainda mais a relação do Shopping com a população de Diadema, ao ofertar um importante serviço de utilidade pública”, afirma o gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, Danilo Senturelle.