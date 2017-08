Pliskova avança às quartas de Toronto após abandono de rival

Número 1 do mundo, a tenista checa Karolina Pliskova contou com o abandono da rival para alcançar as quartas de final do Torneio de Toronto, no Canadá. Nesta quinta-feira, a líder do ranking liderava o placar no terceiro set quando a japonesa Naomi Osaka, de apenas 19 anos, sentiu dores abdominais e deixou a partida mais cedo.

Pliskova vencia por 6/2, 6/7 (4/7) e 1/0 quando a 50ª colocada do ranking decidiu desistir do jogo. A número 1 do mundo enfrentava dificuldades em quadra, diante da resistência da adversária, mas fazia a diferença com o forte saque. Foram 12 aces, contra apenas dois da japonesa.

Assim, a checa não perdeu o serviço em nenhum momento da partida. Ela salvou os três breaks points que cedeu à adversária. E obteve três quebras sobre Osaka. Nas quartas de final, Pliskova terá um desafio mais complicado pela frente.

Ela vai encarar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, tenista mais regular da temporada. A ex-número 1 do mundo avançou às quartas com uma vitória expressiva sobre a polonesa Agnieszka Radwanska por 6/3 e 6/1. Foi o 44º triunfo da dinamarquesa da temporada. É a tenista que mais venceu no ano, embora ainda não tenha conquistado títulos. Foram cinco vice-campeonatos até agora.

Contra Radwanska, Wozniacki esbanjou ritmo de jogo. Venceu o set inicial com duas quebras de saque e, no segundo, surpreendeu ao abrir 5/0. Só não aplicou o “pneu” porque a polonesa esboçou ligeira reação ao devolver uma das quebras. Mas, na sequência, a dinamarquesa cravou a vitória após 1h18min de confronto.

Campeã em 2010, Wozniacki enfrentará Pliskova pela sétima vez na carreira, a quarta somente neste ano. A número 1 do mundo leva vantagem, com duas vitórias na temporada, ambas em finais.

Ainda nesta quinta, a francesa Caroline Garcia superou a norte-americana Catherine Bellis por 6/4 e 6/2. A tenista da França será a próxima adversária da vencedora do confronto entre a romena Simona Halep, atual campeã, e a checa Barbora Strycova.